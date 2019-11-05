Цены на электричество вырастут - регулятор

В будущем стоимость электроэнергии для населения в Украине неизбежно вырастет, считает новоназначенный глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, Валерий Тарасюк. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова.



"У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция", - пояснил Тарасюк.



Глава НКРЭКУ считает существование разного тарифа на электроэнергию для населения и для бизнеса "раковой опухолью для украинской экономики".



"Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе не существует", - уверен он.

