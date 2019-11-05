Китай запустил навигационный спутник

Китай осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3Б (Великий поход-3B – ред.). Об этом сообщает Синьхуа во вторник, 5 ноября.



Запуск был осуществлен в 01:43 по местному времени (19:43 понедельника по Киеву) с космодрома Сичан в провинции Сычуань.



Этот запуск стал 317-м для ракеты-носителя серии Чанчжэн. К настоящему моменту Китай вывел на орбиту в общей сложности 49 спутников Beidou, из них 24 относятся к системе BDS-3.



Также отмечается, что космический аппарат стал третьим по счету спутником BDS-3, запущенным на наклонную геосинхронную орбиту.



Известно, что Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации Бэйдоу, которая к настоящему моменту распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2). В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).

