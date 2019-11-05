Трамп посоветовал Пелоси очистить улицы от наркотиков вместо траты времени на его импичмент

Президент США Трамп обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявив, что она должна "вернуться" в родной район Сан-Франциско и очистить улицы от наркотиков.



Об этом он сказал во время предвыборной кампании в Лексингтоне, штат Кентукки, сообщает The Hill.



"Нэнси должна прекратить тратить время, вернуться в свой район в Сан-Франциско, помочь бездомным, избавиться наркотиков", - заявил Трамп.



По словам Трампа, Пелоси и другие демократы Палаты тратят время на расследование об импичменте, развернув "партизанскую охоту на ведьм".



"Средства массовой информации и демократы начали еще более дерзкую атаку на нашу страну, занявшись сумасшедшей, гиперпартизанской охотой на ведьм, связанной с импичментом", - заявил президент.



Как сообщалось, на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что демократическое большинство планирует уже в этом месяце перейти к фазе публичных слушаний в контексте расследования по импичменту президента США.

