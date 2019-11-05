Обещанного повышения зарплат для учителей не будет - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что повышения зарплат учителям, которое обещали в июле, сейчас не стоит ждать, но некоторое увеличение все же будет.



Об этом он сообщил во время выступления в эфире программы "Свобода слова" на ICTV во вторник, 5 ноября, передает "Страна".



"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будет, но далеко не такое, которого нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько того заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал Гончарук.

