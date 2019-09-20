С начала этого года 167 тыс. человек закрыли свой бизнес

По состоянию на начало октября, 167 тысяч человек прекратили предпринимательскую деятельность. Об этом УНН сообщили в Государственной налоговой службе Украины в ответ на запрос.



"По состоянию на 01.10.2019 общее количество физических лиц-предпринимателей, прекративших предпринимательскую деятельность по данным Отчета "О состоянии учета плательщиков", - 167 тысяч человек", - сообщили в налоговой службе.



При этом, согласно предоставленным данным, в 2018 году, предпринимательскую деятельность прекратили 196 тысяч человек.



Ранее Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд решений для усиления защиты бизнеса, среди которых: закон об усилении защиты бизнеса, основные положения которого предусматривают усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.



Зеленский также подписал указ о неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП).



В то же время, изменения в Закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 128-IX от 20.09.2019) и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (закон № 129-IX от 20.09.2019), предусматривают широкое внедрение кассовых аппаратов.



Впрочем, под действие этих законов не подпадают плательщики единого налога, которые относятся к I группе, то есть чей годовой доход не превышает 300 тысяч гривен. Кроме того, покупатель сможет подать жалобу на продавца, если не все позиции отражены (детализированные) в чеке. Тогда предпринимателю придется заплатить штраф.



Сами физлица-предприниматели недовольны такими новшествами, ведь придется покупать кассовые аппараты, а это дополнительные расходы. Кроме того, предприниматели не уверены, что смогут в полной мере пользоваться смартфонами, как кассовым аппаратом, ведь это требует программного обеспечения, разъяснения от фискальных органов и в целом готовность налоговиков к таким новациям. Также кассовые чеки это строгая отчетность, так же вызывает недовольство ФОПовцнв.

