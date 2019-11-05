Кабмин планирует инвестировать более 3 миллиардов в безопасность на дорогах

В проекте Госбюджета-2020 предусмотрены 3,17 млрд грн на осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения, которые будут способствовать уменьшению смертности на украинских дорогах.



Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации для журналистов и общественности подготовленного ко второму чтению проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год 5 октября, сообщает корреспондент Укринформа.



“Мы намерены серьезно инвестировать в безопасность дорожного движения, для того чтобы смертность на дорогах уменьшилась”, - отметил Гончарук.



Он подчеркнул, что смертность на дорогах наносит “безумный вред украинской экономике, поскольку страна теряет большое количество людей.



Так в проекте Государственного бюджета-2020 правительство предусмотрело 3,17 миллиардов гривен на мероприятия по безопасности дорожного движения, что в 2 раза больше, чем было предусмотрено на этот год.



Как сообщал Укринформ, Кабинет министров Украины 3 ноября 2019 года на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета Украины на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде.



В проекте Госбюджета-2020 к первому чтению было предусмотрено 3,2 миллиарда гривен на мероприятия по безопасности дорожного движения.



