Стивен Сигал будет рекламировать туризм в Крыму

опулярный в прошлом актер боевиков, спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал будет продвигать российский проект «Золотое кольцо Боспорского царства», направленный на развитие туризма в оккупированном Крыму.



Об этом сообщает «Крым.Реалии», ссылаясь на агентство ТАСС и пресс-службу проекта.



«Голливудский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал стал амбассадором глобального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Сертификат амбассадора Сигалу вручил автор и руководитель проекта Христофор Константиниди в рамках рабочей встречи, которая прошла в московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО)», – говорится в сообщении.



Отмечается, что актер будет продвигать российский туристический проект «за рубежом». Сигал планирует «сделать упор на его популяризации на родине самураев».



Турмаршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» запустили в 2019 году. Он объединяет объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае РФ, а также в аннексированных Россией Крыму и Севастополе.



В прошлом году сообщалось, что известный американский актер Стивен Сигал, назначенный спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США, будет заниматься вопросами сохранения «связанных с Россией памятных мест в США», а также популяризацией «наследия Русской Америки».

