Совокупный госдолг Украины в 2020г сократится до 52,4% ВВП - глава Минфина

Прямой и гарантированный государством долг Украины в 2020 году сократится до 52,4%, сообщила министр финансов Оксана Маркарова. "…Наша цель по долгу – снизить его до 52,4% ВВП. Успех в приватизации может помочь сократить этот показатель более кардинально", – написала Макарова в Facebook во вторник.



Согласно сообщению Минфина, доработанный ко второму чтению проект госбюджета на 2020 год предусматривает объем государственного долга в гривневом эквиваленте на уровне 2,045 трлн грн, что составит 45,3% прогнозного ВВП.



"Объем платежей по погашению государственного внешнего долга – 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга – 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию госдолга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн", – указал Минфин в сообщении.

