Выборы Верховной Рады: ЦИК объявила результаты по 198 округу

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области и признала избранным народным депутатом Сергея Рудыка.

Соответствующий протокол члены ЦИК подписали во время заседания во вторник, 5 ноября, сообщает корреспондент Укринформа.



“На сегодняшний день отсутствуют субъективные или объективные любые препятствия для продолжения исполнения решения суда в части установления итогов голосования и результатов выборов”, - отметил член ЦИК Сергей Постивый в ходе рассмотрения вопроса по результатам голосования в ОВО № 198.



Он также зачитал данные протокола о результатах выборов на 198-м округе, согласно которым больше всего голосов избирателей набрали Наталья Дьяченко “от Слуги народа” - 17 тысяч 906, и самовыдвиженец Сергей Рудык - 18 тысяч 921.



“Народным депутатом избран Рудык Сергей Ярославович, 1970 года рождения, образование высшее, народный депутат Украины (ВР 8-го созыва - ред.), проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийный, самовыдвижение, получивший больше относительно других кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотировались в ОИО № 1498, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании, - 18921”, - подытожил Постивый.



Как сообщалось, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом, избранным в ОИО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля.



Однако 28 августа это решение было отменено соответствующими судебными решениями.



28-29 октября ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на 21-м избирательном участке одномандатного избирательного округа № 198.

