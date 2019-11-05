Против российских спортсменов открыли еще 47 допинговых дел

Против российских спортсменов открыли еще 47 допинговых дел

Всемирное антидопинговое агентство открыло 47 новых дел против российских спортсменов.

Об этом сообщает официальный сайт WADA.

Исполнительный комитет WADA отправил в международные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов в рамках расследования дела о манипуляциях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Партия из 47 пакетов доказательств была отправлена в соответствующие международные федерации, чтобы они могли возбудить дела. Исполнительный комитет WADA принял соответствующее решение накануне Всемирной конференции по вопросам допинга в спорте, которая проходит 5-7 ноября в Катовице (Польша).