Зеленский поручил создать военную полицию

В Украине необходимо создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады во вторник, 5 ноября. Об этом сообщается на сайте главы государства.



Во время встречи президент поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины. В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. Также в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция.



Президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы Е-ветеран.



Кроме того, Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

