Кличко уволил Олега Скрипку с должности советника

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности советника на общественных началах артиста Олега Скрипку. Также он уволил еще 5 человек. Об этом говорится в распоряжениях №932 и №934 от 1 ноября.



Основатель и лидер группы "Воплі Відоплясова" Скрипка был советником по вопросам культуры. Также уволены режиссер, куратор проекта "Art United Us" Гео Лерос (нардеп от "слуги народа", предложил ввести в Украине эвтаназию - Ред.) с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов; блогер и бизнесмен Карл Волох (известный сторонник Петра Порошенко - Ред.) с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции.



Уволены советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко.

