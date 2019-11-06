Неизвестный ранее мурал Бэнкси нашли в Лондоне

В Лондоне обнаружили ранее неизвестный мурал уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Independent.



Фреска расположена в районе Ноттинг Хилл. На ней изображен художник с мольбертом, а также нанесена объемная красная подпись “Бэнкси”.



Расположенное на углу улиц Аклам и Портобелло граффити было создано 11 лет назад и все это время было ограждено строительными лесами.



Мурала называют Художник граффити, Художник и Веласкес, в честь испанского художника Золотого века Диего Веласкеса.



Директор компании, занимающейся реконструкцией, Саймон Лайонс отметил, что граффити стало одной из причин покупки данного здания. Также мужчина отметил, что изображение “придало находящимся в нем роскошным квартирам культовый оттенок”.





