Мэттью Макконахи завел страницу в Instagram

Голливудский актер Мэттью МакКонахи впервые завел аккаунт в Instagram. На его странице появилась только одна запись.



Примечательно, что актер зарегистрировался в соцсети и опубликовал свой первый пост в день своего юбилея - 50 Дня рождения. МакКонахи опубликовал небольшой ролик, в котором признался, что хочет, чтобы люди видели его, переходя на страницу.



Также он отметил, что это его первая попытка “поделиться собой и своими взглядами с миром”, и что он нервничает по этому поводу.



Вопросы у поклонников актера также вызвала информация, написанная в шапке профиля. Там МакКонахи написал, что он "Человек. Отец. Актер. Министр культуры. Профессор. Креативный директор. AustinFC. JKLivin. Эксперт по консервации". Именно последний пункт удивил пользователей.



Менее чем за сутки на страницу актера подписались более 600 тысяч человек.



