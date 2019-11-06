Ученые показали, чем лучше лечить начальную гипертонию

Йельский университет обнародовал результаты исследования, посвященного поиску самой эффективной терапии против повышенного давления. В течение многих лет ученые собрали данные 4,9 миллиона гипертоников из четырех разных стран.



Оказалось, самый безопасный и эффективный способ снижения давления, риска инсульта, сердечных приступов и сердечной недостаточности - тиазидные или тиазидоподобные диуретики, вроде фуросемида или гидрохлоротиазида. А вот популярные ингибиторы АПФ (каптоприл, лизиноприл, периндоприл и другие), было доказано, хуже работают, с точки зрения предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они также менее безопасны.



"Учитывая, что тиазидные диуретики недорогие и применяются в течение длительного периода, следует уйти от распространенной практики применения ингибиторов АПФ. Эти результаты подтверждают правоту людей, выбирающих тиазидный диуретик вместо ингибитора АПФ для начального лечения гипертонии", - говорится в отчете исследователей.

