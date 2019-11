Страна легкого бизнес-поведения

Ох, ребята, как меня пучит от этих международных рейтингов. А особенно от реакции на сакральные баллы наших «икспердов». Украина поднялась на 64-ю позицию в Doing Business. Боже, какое счастье! Порошенко кричит – моя заслуга. «Зеленые» – нет наша. Тут же выскочили евроинтегранты: а Грузия на 7-ом месте, она всех сделала! Вы серьезно так считаете? Тогда вы никогда не были в Грузии и уж точно не вели там бизнес. И почему все молчат, что Люксембург занимает 72 место? Хотя у них ВВП на душу населения $114 234, а у нас – $3095?



Начну, пожалуй, с «дуинга», а Грузией закончу. Хотя очень хочется — наоборот. Но занимательное и смешное оставим на закуску. Итак, что такое Doing Business? Это ежегодный рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного банка, который составляется на основе оценок, выставленных юристами, аудиторами, бухгалтерами и т.д. с точки зрения влияния нормативно-правовых актов на деятельность среднестатистической компании.



Это не рейтинг инвестиционной привлекательности. Это не рейтинг потенциальных возможностей экономики. Тут не оцениваются государственные долги, процентные ставки, платежеспособность населения и очень приблизительно — уровень коррупции. Исключительно в части непосредственного влияния на бизнес. А есть еще и косвенное. Поэтому результаты такие удивительные.



Самые легкие у нас кто? Неофиты европейского пути развития. У Грузии — 7 позиция, у Литвы — 11-я. Эстония на 18-ом месте, Латвия на 19-ом. Казахстан занимает 25 строчку, Россия — 28, Турция — 33, Азербайджан — 34 , Польша — 40, Армения — 47, Молдова — 48, Беларусь — 49, Болгария — 61, Словакия — 45, Румыния — 55-ю, Венгрия — 52.



Не знаю, насколько объективны оценки России и Беларуси. Может, там на самом деле не так уж и сложно вести бизнес, как кажется. Но почему «пасут задних» Люксембург, Мальта, Сан-Марино, которые затерялись среди африканских и латиноамериканских стран? А у них-то какая проблема? Бандитизма нет, коррупции нет, дороги идеальные, финансовые кризисы проходят стороной.



Доступ к электросетям. Сильно недооцениваем этот фактор. А он очень важен. Какой может быть бизнес, если нет электричества? А подключиться в Украине к электричеству — это целая наука выживания. Тут надо не только «забашлять» официально, но и найти общий язык с менеджерами энергокомпании, подставными владельцами энерголимитов и так далее



Проблемными являются «регистрация собственности» и «получение кредитов». Желающих проникнуть в крошечную финансовую гавань в центре Европы так много, что новых уже не принимают. Зарегистрировать бизнес в Люксембурге очень сложно. Надо брать кого-то из местных. А все взрослое население из общего числа в 602 тыс. человек уже «раскуплено»



Из-за хаотичной застройки и отсутствия государственного контроля прекрасный Батуми превратился в одну сплошную стройку, частично заброшенную. Недострои торчат повсюду, а территория вокруг них напоминает последствия атомного взрыва из-за гор строительного мусора

Оказывается, что в шести критериях, по которым выставляется консолидированный балл Doing Business, учитываются только очень специфические моменты.1) Разрешения на строительство. Ну, с этим у нас, прямо скажем, полная задница. Получить сложно, а быть уверенным, что задним числом не отменят — еще сложнее.2) Доступ к электросетям. Сильно недооцениваем этот фактор. А он очень важен. Какой может быть бизнес, если нет электричества? А подключиться в Украине к электричеству — это целая наука выживания. Тут надо не только «забашлять» официально, но и найти общий язык с менеджерами энергокомпании, подставными владельцами энерголимитов и так далее. Да и стоимость нашей электроэнергии уже выше, чем в Восточной Европе. Не зря Игорь Коломойский начал покупать электричество в России. Имидж — ничто, прибыль — все. А с нашими энергореформами, за которые низкий поклон Европе, дешевого ничего уже не будет.3) Регистрация имущества и земельных участков. Зарегистрировать можно. Быть уверенным в том, что никто не перепишет в реестре твое имущество на себя — нельзя. Рейдерство было, есть и будет. Это наше все!4) Получение кредитов и база заемщиков. Ну, как по мне, проблем с этим нет. Проблемы с невозвратом кредитов — у нас доля неработающих токсичных кредитов (NPL) в портфеле банков 51,68% от общего числа. Поэтому большая часть иностранных банков, которые так хорошо тут «паслись» в середине 2000-х, уже драпанула. А другие сжались до уровня формального представительства.5) Защита миноритарных акционеров. Ноу коммент. Посмеемся вместе. Можем даже в суд сходить, испытать все прелести отечественной судебной БДСМ-системы.6) Международная торговля: время оформления импорта, требования к сертификации и т.д. С этим все как бы стандартно бюрократично, но при этом настолько коррупционно, что войти в бизнес со стороны без наработанных «каналов» – верный путь к коммерческому фиаско. И сколько таможню не реформируй, хипстеров на нее не назначай (вроде Максима Нефедова), иностранных консультантов не нанимай, ситуация не меняется.Теперь возникают два вопроса? А что, в Грузии лучше? А в Люксембурге хуже? И почему в Люксембург, который занимает 72-е место в рейтинге, за прошлый год зашло $20,318 млрд. прямых иностранных инвестиций, а в Украину – $2,5 млрд.? При том, что Люксембург по площади сравним, скорее, не с Украиной, а с Грузией, куда в прошлом году вложили аж $1,86 млрд. прямых иностранных инвестиций, несмотря на 7-е место в Doing Business. Как говорил Тарас Бульба: «Ну что сынку, помогли тебе твои ляхи?».И тут очень важно взглянуть, за счет чего у Грузии такой высокий балл, а у Люксембурга — низкий. В пунктах «доступ к электросетям», «уплата налогов» (оффшор есть оффшор), «международная торговля», защита инвестора и т.д. у люксембуржцев них все чудесно.Проблемными являются «регистрация собственности» и «получение кредитов». Желающих проникнуть в крошечную финансовую гавань в центре Европы так много, что новых уже не принимают. Зарегистрировать бизнес в Люксембурге очень сложно. Надо брать кого-то из местных. А все взрослое население из общего числа в 602 тыс. человек уже «раскуплено». Такая же проблема с банковской системой. Дело не в том, чтобы получить кредит, а чтобы элементарно открыть счет: желающих занести деньги так много, что им банально отказывают.Куда бедному инвестору податься? Может прийти к нам. Вложиться в облигации или даже в банки. Или инвестировать в Грузию. Там все легко и чудесно, как мы видим по баллам: и к электричеству тебя подключат, и бизнес зарегистрируют, и недвижимость продадут, и разрешения на строительство выдадут. А с экспортом лаврового листа, вина и «Боржоми»(не знаю, что еще можно из Грузии вывозить?) и вовсе никаких проблем. Вези, сколько увезешь.Так не хотят, заразы! Не инвестируют в рейтинговую Грузию. И даже в «полурейтинговую» Украину. Норовят всеми правдами и неправдами забраться в Люксембург. Выходит, легкость в бизнесе, как и в поведении — это не всегда гуд. Имеют значения и другие факторы, которые в общей своей массе создают чувство удобства и комфорта. И я понимаю этих людей.Потому что все рекламные слоганы о кавказском Лас-Вегасе, о брендовых бутиках и ресторанах высокой грузинской кухни в славном Батуми разбиваются о первое, с чем вы сталкиваетесь при бронировании отеля, даже самого крутого, на набережной, звезды в четыре: это предложение заплатить наличными, а не карточкой. Причем, не просто наличными по прибытии, а внести предоплату в Киеве «Гоге, который приедет от Гиви», разумеется, без всяких чеков и расписок.Коррупции, разумеется, никакой нет. Но если на горнолыжном курорте перекрыта дорога из-за угрозы обвала, то единственный способ ее разблокировать — попросить хозяина гостиницы договорится с «хозяином» местной чрезвычайной службы почистить или пропустить.И все это так напоминает Украину ранних 90-х, что просто удивляешься: где глаза у Всемирного банка, которые присваивает цифирки и составляет Doing Business? Их даже не смутило, что объем инвестиций в Грузию в 2018 году сократился на 34,9% (!) по сравнению с 2017 годом. Как сказала замминистра экономики и устойчивого развития Екатерина Микабадзе: снижение объема иностранных инвестиций не связано с каким-либо фундаментальным риском или ухудшением инвестиционной среды. А с чем оно связано? С улучшением инвестиционной среды?!А чтобы понять, с чем оно связано на самом деле, предлагаю почитать фрагменты чудесного опуса одного реального инвестора, пусть и мелкого, найденного мною в ЖЖ . Вы все поймете.«Не люблю «лить воду», поэтому объясню свое решение продать недвижимость и уехать из Батуми следующим:1. Начиная с того самого 2011 года, когда я купил 4 квартиры в Батуми, цены на недвижимость медленно, но последовательно снижались. Если раньше квартиры в условных башнях «Орби» на набережной стоили от $2000 за метр, то теперь 1000-1200.2. Из-за хаотичной застройки и отсутствия государственного контроля прекрасный Батуми превратился в одну сплошную стройку, частично заброшенную. Недострои торчат повсюду, а территория вокруг них напоминает последствия атомного взрыва из-за гор строительного мусора.3. Большинство строящихся и уже построенных зданий не соответствуют нормам строительства и СНИПам. Доме не только теряют «товарный» вид уже через пару лет после сдачи, но и периодически от них отваливаются балконы, осыпается штукатурка и обрываются лифты.В 2012 я начал сдавать квартиры в Батуми через Airbnb и конкурентов было мало – квартир двадцать на весь город. Сегодня на Airbnb несколько тысяч квартир по $25-30 в сутки, а издержки по коммунальным услугам выросли с 2011 года втрое (считаем стирку белья, уборку, замену лампочек-кранов-посуды, косметический ремонт).Это мы обсуждаем ситуацию, при которой вы сами живете в Батуми и сами же сдаете и обслуживаете свои квартиры. Но не каждый может себе позволить уехать жить в Грузию. В прежние годы комиссия составляла по городу примерно 20% от прибыли. После того, как конкуренция по сдаче выросла и расценки упали – берут 40% от прибыли. Сами подумайте, какой ненормальный будет стирать белье, чинить поломки, встречать и провожать туристов за 2,5 бакса? Так не бывает.Кто будет сдавать ваши квартиры в Батуми? Хороший вопрос. В городе около 100 фирм, специализирующихся на сдаче жилья, но лишь единицам можно доверять. Уверяю вас, 9 из 10 фирм – обычные безответственный оболтусы, а некоторые еще и жулики. Многие попадались на том, что их квартиры брали в управление непонятные девушки с Украины за смешные 10% от прибыли. И затем сдавали квартиры проституткам и их клиентам.В былые годы 80% всех покупателей недвижимости составляли украинцы, белорусы и россияне. В 2018 году наших людей среди покупающих стало уже около 30%, а остальные 70% это Турция, Ирак, Иран и Эмираты. Из некогда знаменитой здравницы СССР Батуми превратился в сплошную стройку и арабский базар. Турки скупают жилье чтобы приезжать и играть в казино, плюс снимать недорогих грузинок. Арабы по той же причине.Руководство Грузии слишком много лет давало желающим возможность делать в Батуми все, что им взбредет в голову. Покупайте квартиры и дома, сдавайте, зарабатывайте. Даже налоги не требовали платить, по крайней мере, карательных санкций не было. Более того, бесконечно либеральное визовое законодательство – живи себе круглый год в Грузии, никаких виз не нужно. Понаехали непойми кто. Теперь грузины зависят ото всех, кто готов хоть что-то платить и это факт...».