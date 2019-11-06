Страна легкого бизнес-поведения

Ох, ребята, как меня пучит от этих международных рейтингов. А особенно от реакции на сакральные баллы наших «икспердов». Украина поднялась на 64-ю позицию в Doing Business. Боже, какое счастье! Порошенко кричит – моя заслуга. «Зеленые» – нет наша. Тут же выскочили евроинтегранты: а Грузия на 7-ом месте, она всех сделала! Вы серьезно так считаете? Тогда вы никогда не были в Грузии и уж точно не вели там бизнес. И почему все молчат, что Люксембург занимает 72 место? Хотя у них ВВП на душу населения $114 234, а у нас – $3095?



Начну, пожалуй, с «дуинга», а Грузией закончу. Хотя очень хочется — наоборот. Но занимательное и смешное оставим на закуску. Итак, что такое Doing Business? Это ежегодный рейтинг легкости ведения бизнеса Всемирного банка, который составляется на основе оценок, выставленных юристами, аудиторами, бухгалтерами и т.д. с точки зрения влияния нормативно-правовых актов на деятельность среднестатистической компании.



Это не рейтинг инвестиционной привлекательности. Это не рейтинг потенциальных возможностей экономики. Тут не оцениваются государственные долги, процентные ставки, платежеспособность населения и очень приблизительно — уровень коррупции. Исключительно в части непосредственного влияния на бизнес. А есть еще и косвенное. Поэтому результаты такие удивительные.



Самые легкие у нас кто? Неофиты европейского пути развития. У Грузии — 7 позиция, у Литвы — 11-я. Эстония на 18-ом месте, Латвия на 19-ом. Казахстан занимает 25 строчку, Россия — 28, Турция — 33, Азербайджан — 34 , Польша — 40, Армения — 47, Молдова — 48, Беларусь — 49, Болгария — 61, Словакия — 45, Румыния — 55-ю, Венгрия — 52.



Не знаю, насколько объективны оценки России и Беларуси. Может, там на самом деле не так уж и сложно вести бизнес, как кажется. Но почему «пасут задних» Люксембург, Мальта, Сан-Марино, которые затерялись среди африканских и латиноамериканских стран? А у них-то какая проблема? Бандитизма нет, коррупции нет, дороги идеальные, финансовые кризисы проходят стороной.



Доступ к электросетям. Сильно недооцениваем этот фактор. А он очень важен. Какой может быть бизнес, если нет электричества? А подключиться в Украине к электричеству — это целая наука выживания. Тут надо не только «забашлять» официально, но и найти общий язык с менеджерами энергокомпании, подставными владельцами энерголимитов и так далее



Проблемными являются «регистрация собственности» и «получение кредитов». Желающих проникнуть в крошечную финансовую гавань в центре Европы так много, что новых уже не принимают. Зарегистрировать бизнес в Люксембурге очень сложно. Надо брать кого-то из местных. А все взрослое население из общего числа в 602 тыс. человек уже «раскуплено»



Из-за хаотичной застройки и отсутствия государственного контроля прекрасный Батуми превратился в одну сплошную стройку, частично заброшенную. Недострои торчат повсюду, а территория вокруг них напоминает последствия атомного взрыва из-за гор строительного мусора