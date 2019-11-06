В Госслужбе статистики сократят 1770 должностей - Дубилет

Правительство приняло решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook. "Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики.



Также будут освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости. Мы проводим эту оптимизацию за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной", - отметил Дубилет.



По его словам, часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень.



Кроме этого, добавил министр, правительство планирует упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество.



Дубилет обратился к сотрудникам, попавшим под это сокращение, и заверил в том, что в КМУ сожалеют о том, что вынуждены это делать, чтобы перезапустить экономику Украины. Он выразил надежду, что эти люди смогут найти в новой экономике свое место.



