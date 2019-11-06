Названы сроки проведения переписи населения

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что перепись населения страны будет проведена в ноябре-декабре 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.



"В правительстве наконец окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она пройдет в ноябре-декабре следующего года", – сказано в сообщении.



Вследствие этого в офисе омбудсмена прошла встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Государственной службы статистики.



На заседании был рассмотрены следующие вопросы обоснованность объема сведений о лицах, которые будут собираться на момент пробной переписи населения; соблюдение баланса между правом гражданина на приватность и вмешательством государства в его частную жизнь; модернизация форм переписной документации.

