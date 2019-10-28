Высказывания Федины о Зеленском расследует ГБР

Госбюро расследований открыло уголовное дело в отношении нардепа от Европейской солидарности Софии Федины из-за ее высказываний в адрес президента Владимира Зеленского. Об в среду, 6 ноября, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ ГБР.



"Следователями Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование уголовного производства... от 28.10.2019. Сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены Генеральной прокуратурой Украины по заявлению народного депутата Украины о возможном совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ст. 112 УК Украины", - сказано в нем.



Таким образом, ГБР расследует возможное посягательство на жизнь государственного деятеля, а также возможные действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.



Как сообщалось, дело в отношении Федыны и волонтера Маруси Зверобой открыли после видео, на котором они обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского.



Дело открыли еще 28 октября после обращения ряда нардепов. В высказываниях Федины есть признаки преступления, подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.

