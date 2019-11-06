Лавров возмущен блокированием российского ТВ в Украине

В Украине заблокированы 86 российских телеканалов и 181 интернет-страница, а также фильмы и книги на русском языке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



Он также сообщил, что Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд в Украину журналистам из России.



По его словам, в марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, в Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.



МИД РФ назвал отключение российских телеканалов "наступлением на свободу СМИ" и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

