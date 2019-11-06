Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского

Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

В частности, он сказал, что замечает активную работу людей Коломойского против него.

При этом генпрокурор отмечает, что у него нет никаких отношений с Коломойским.

Кроме того, Рябошапка сообщил, что на данный момент генпрокуратура старается консолидировать все материалы уголовного производства в отношении Приватбанка в руках Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщали Українськi Новини, 23 октября Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.