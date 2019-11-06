Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения Коломойского
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает себя неудобным генпрокурором для окружения бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua, передают Українськi Новини.
В частности, он сказал, что замечает активную работу людей Коломойского против него.
При этом генпрокурор отмечает, что у него нет никаких отношений с Коломойским.
Кроме того, Рябошапка сообщил, что на данный момент генпрокуратура старается консолидировать все материалы уголовного производства в отношении Приватбанка в руках Национального антикоррупционного бюро.
Как сообщали Українськi Новини, 23 октября Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.