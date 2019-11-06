Почему вылетают шипы на зимней резине и как продлить их жизнь

Шипованные покрышки заслуженно считаются одними из самых проходимых и удобных для зимних дорог. Многие автовладельцы пользуются ими весь холодный сезон и не собираются переходить на другой вариант.

Но есть у таких шин и минусы – шипы постепенно выпадают, и покрышка теряет все свои свойства. По правилам, после потери более 60% шипов, резину нельзя эксплуатировать. Ее показатель сцепления уравнивается с летними шинами, и машина на таких колесах может вести себя абсолютно непредсказуемо. С помощью автоэкспертов магазина ShinaDiski мы решили разобраться, почему зимняя резина теряет шипы и как увеличить ее ресурс.

Три причины потери шипов



Шипы начинают выпадать сразу после установки новой покрышки. Показатель в 5% после первой тысячи км считается нормальным даже для самых известных брендов. В первое время шипы плотно усаживаются в резину и занимают свое место. Те элементы, которые не смогли надежно закрепиться, постепенно теряются.

Главными причинами ускорения потери шипов являются:

езда по сухому асфальту;

агрессивный стиль вождения, при котором водитель делает много движений рулем и постоянно маневрирует. Боковые нагрузки на колеса увеличиваются, и часть шипов расшатывается;

резкое ускорение и торможение.

Если обобщить, шипы не любят динамичную езду и чистые городские дороги. При серьезных боковых нагрузках они начинают постепенно вылетать, и покрышка становится менее эффективной. Уже через сезон использования на чистых дорогах в городе можно потерять до половины шипов.

Советы экспертов по обкатке шипованных шин



Чтобы продлить срок полезной работы шипованной резины, эксперты интернет-магазина https://shinadiski.com.ua/ рекомендуют правильно их обкатывать. Для этого нужно:

избегать высоких скоростей, больше 70-80 км/ч, первые 500-700 км;

исключить резкое маневрирование на скорости;

скорректировать стиль вождения, плавно разгоняться и тормозить.

После прохождения обкатки каждый шип плотно закрепится в своем гнезде, и вырвать его будет уже гораздо сложнее. Плюс, за это время поверхность шипа немного притрется, что дополнительно снизит вероятность его срыва.

Специалисты не рекомендуют двигаться на шипованной резине на высоких скоростях. При выезде на шипах на чистый асфальт существует большая вероятность заноса, которая будет только усиливаться при экстренном торможении. Перед началом использования шиповки нужно обязательно протестировать ее работу на своем автомобиле, чтобы быть готовым к любой ситуации на дороге.

Правильное хранение шипованной резины в межсезонье



Чтобы зимние шипованные шины хорошо прослужили три-четыре сезона, нужно обеспечить их грамотное хранение летом. Опытные автомобилисты советуют заложить резину в подвал, где температура не поднимается выше 10-15 градусов и отсутствует влияние ультрафиолета.

В ShinaDiski рекомендуют не снимать автодиски , а хранить зимнюю резину прямо на них. При этом нужно:

накачать колесо добычного давления;

сложить их пирамидкой друг на друга;

накрыть плотной тканью от пыли и света.

Если шипованную резину правильно хранить и эксплуатировать в щадящем режиме, она обеспечит идеальное сцепление и высокую безопасность даже на самой сложной зимней дороге. Удачной эксплуатации!