Министр призвал наказывать журналистов за недостоверную информацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поддерживает то, чтобы журналисты несли больше ответственности за обнародование недостоверной информации, о чем стало известно 6 ноября с трансляции официального канала "Рада".



"Ответственность журналиста за распространение ложной или/и манипулятивной информации также должна быть усилена. И это третья часть наших важных изменений, о которой я уже говорил ранее, а именно введение в законодательство понятия и критериев манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием, и введение как административной, так и уголовной ответственности за такое манипулирование – за заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования", - заявил министр.



По его словам, граница между защитой свободы слова и манипуляциями очень тонкая, поэтому "важнейшая задача государства – выстроить этот баланс между защитой своего информационного пространства и защитой свободы слова".



Вместе с тем министр культуры назвал важной защиту журналиста от любого давления.



"Как, например, финансовое давление или давление непосредственного руководителя, давление, которое направлено на манипулирование общественным мнением или направлено на замалчивание важных фактов. Форма давления может быть любая. Например, публичная. Это может происходить из-за обнародования данных журналистов, работающих над расследованием... Мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должна быть существенно усилена. Учитывая ту важнейшую работу, которую делают журналисты для общества, мы будем строить соответствующие изменения в законодательстве", - сказал Владимир Бородянский.



Он анонсировал создание условий для физической, финансовой и юридической защиты журналистов.



Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко ответил министру на его план наказывать уголовно журналистов за недостоверную информацию.



"Сначала безопасность - а потом пугайте уголовной ответственностью", - ответил он министру культуры.

