С начала года в Украине пострадали более 200 журналистов - директор ИМИ

С начала года в Украине пострадало 208 журналистов, из которых 147 подверглись физической агрессии.



Об этом рассказала исполнительный директор ОО "Институт массовой информации", представитель в Украине международной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк в среду во время парламентских слушаний по вопросам безопасности деятельности журналистов, сообщает корреспондент Укринформа.



"С начала этого года в Украине пострадало 208 журналистов в связи со своей профессиональной деятельностью. Из них 147 кейсов касались физической агрессии по отношению к журналистам. По состоянию на сегодняшний день физическая агрессия является самой большой проблемой для представителей украинских СМИ", - сказала Романюк.



Она назвала четыре категории журналистов, которые страдают больше всего от физической агрессии. Это - журналисты, работающие в зоне проведения операции Объединенных сил, журналисты-расследователи, фотографы и операторы и региональные журналисты.



Среди наиболее опасных регионов для работы журналистов исполнительный директор ИМИ выделила оккупированные территории Украины, Киев и Киевскую область, Одесскую, Волынь и Днепропетровщину.



По ее убеждению, вопросы безопасности журналистов и свободы слова требуют "стратегического подхода от власти" и постоянного диалога СМИ и власти.



"Это должна быть государственная программа, а не тактический маневр: собрались, поговорили и разошлись. Это так не должно быть. Очень многое зависит от политической элиты, государственной власти. Если будет политическая воля, то будут и расследования. Поэтому нам нужен системный диалог с органами власти на самом высоком уровне, прежде всего, с правоохранительными органами и судебной властью", - заявила Романюк.



Кроме этого, по ее словам, очень важно прекратить политизацию вопросов свободы слова и безопасности журналистов, а самим представителям СМИ объединяться на основе ценностей, этики и журналистских стандартов.



Как сообщал Укринформ, сегодня в Верховной Раде проходят парламентские слушания по вопросам безопасности деятельности журналистов.



По итогам слушаний будут приняты соответствующие рекомендации.



Перед началом слушаний присутствующие минутой молчания почтили память журналистов и медийщиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, или убитых за их профессиональную позицию.

