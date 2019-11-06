Джонсон попросил Трампа сжалиться над виски

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски, передает CNBC.



Также в ходе телефонного разговора Джонсон призвал собеседника не вводить пошлины на экспорт европейских автомобилей, рассказал представитель премьера.



В Белом доме, комментируя разговор, подчеркнули, что лидеры стран подтвердили приверженность укреплению взаимоотношений с помощью договора о свободной торговле, который будет подписан, когда Великобритания выйдет из Евросоюза.



США собираются в ноябре принять решение о введении торговых пошлин на автомобили из Евросоюза. В мае Вашингтон согласился отложить решение на полгода. Тем не менее Трамп утверждает, что нынешние тарифы на поставки автомобилей из Евросоюза и Японии не отвечают интересам американских производителей. Торговая сделка с Японией, которую заключили США, обошла эту проблему стороной. Для ЕС опасность введения пошлин остается.



В Брюсселе обещают не оставить без ответа решение о пошлинах, если оно будет принято. Так, комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем утверждала, что дополнительными пошлинами обложат американские товары на сумму почти 40 миллиардов долларов.

