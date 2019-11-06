Депутат из "Слуги народа" призывает Рябошапку наказать "Джокера" за переписки от его лица

Представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук ("Слуга народа"), которую назначили на должность 4 сентября, выступает за расследование деятельности пранкера "Джокера".



Об этом она сообщила, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, передают Українські Новини.



"По моему мнению, генеральный прокурор Рябошапка, поскольку он часто упоминаемый в этих переписках как одна из сторон переписок или как субъект, я думаю, ему стоило бы все-таки начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады таким образом", - сказала Верещук.



Депутат отметила, что "Слуга народа" обсудит данный вопрос на ближайшем собрании.



"Я думаю, что мы все должны требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки", - сказала политик.



Как сообщали Українські Новини, "Джокер" публиковал личные переписки с председателем комитета по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богданом Яременко и заместителем председателя фракции Николаем Тищенко (оба - "Слуга народа").

