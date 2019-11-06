США объявили о безвизе для Польши с 11 ноября

Граждане Польши с 11 ноября смогут без виз путешествовать в США на срок до 90 дней.



Такое решение в среду проинформировала президента Польши посол США в РП Джорджетт Мосбахер, сообщает собственный корреспондент Укринформа.



"Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено: Польша принята в безвизовую программу. Безвизовые поездки в США на период до 90 дней с туристической и бизнес-целью будут возможны с 11 ноября, то есть через несколько дней", - заявил Дуда во время брифинга для СМИ.



Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, который год назад пообещал Дуде присоединить Польшу к безвизовой программе перед завершением своей первой каденции на президентском посту.



Безвизовый режим между Польшей и США будет введен символически 11 ноября - в День независимости РП.



На интернет-странице посольства США в Польше размещена детальная инструкция о том, как граждане Польши смогут воспользоваться безвизовым режимом.



Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, относительно которой существовал визовый режим поездок в США.



Согласно миграционному законодательсту США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам данной страны не будет превышать 3%.



