Ткаченко предлагает ввести финансовые санкции для СМИ

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко предлагает ввести финансовый фейр-плей для СМИ. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают Українські Новини.



"В новом законопроекте о медия, который мы собираемся внести комитетом уже до конца года, эта идея сможет найти свое отображение", - сказал Ткаченко.



По его словам, убыточность издания позволяет собственникам влиять на его редакционную политику, что обусловливает необходимость таких изменений.



"Если, к примеру, СМИ является постоянно убыточным, наверное есть шанс применения некоторых санкций. Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - отмечает депутат.

