Швырнул в него документы: Климкин рассказал о перепалке с Лавровым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал об эмоциональной перепалке, которая у него произошла с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе переговоров в Минске. Об этом он сказал в интервью программе Хроники необъявленной войны, которая во вторник, 5 ноября, была опубликована в Facebook.



По словам Климкина, Лавров повышал на него голос и отказывался вести переговоры об обмене задержанных лиц.



"Швырнул в него [документы], но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных", - сказал Климкин.



Он добавил, что считает Лаврова циничным человеком, однако не ожидал что он станет "так говорить" при представителях Германии и Франции.



При этом Климкин не ответил, жалеет ли о своем поступке. Свои действия дипломат объяснил эмоциональной атмосферой. По мнению Климкина, задачей главы российского МИД было отвлечение внимания дипломатов. Он считает, что Лавров пытался сделать так, чтобы переговоры вели между собой только главы государств.

