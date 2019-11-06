До конца года правительство планирует провести "цифровую" перепись населения

До конца года правительство планирует провести "цифровую" перепись населения за счет работы с реестрами. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. "До конца года мы планируем провести так называемую "цифровую" перепись населения с помощью различных статистических математических методов, за счет работы с реестрами, их сочетанием, сопоставлением. Сейчас выясняем ответы на большинство этих вопросов", - сказал Гончарук.

По его словам, после этого правительство построит логику проведения переписи населения в следующем году.

"Сейчас мы увидели, что сумма, что ранее закладывалась в 3,4 млрд, она является чрезмерной. Мы думаем, что перепись можно провести значительно дешевле. О методологии и логике ее проведения мы будем говорить в январе, потому что планируется перепись населения в следующем году аж в декабре", - сказал Гончарук.