На Airbnb начали сдавать дом родителей Гарри Поттера

На Airbnb можно арендовать номер на двоих в доме, который появляется в фильмах о Гарри Поттере. Там жили родители Гарри незадолго до того, как их убил Волан-де-Морт.



Дом находится в английском графстве Саффолк, в деревне Лавенхэм, где создатели фильмов о Гарри Поттере воссоздали Годрикову впадину ― место, в котором Джеймс и Лили Поттер растили своего сына в первый год его жизни.

Airbnb



Снять одну из двух комнат можно минимум на две ночи. В каждой из них есть кровать, отдельный санузел, телевизор и Wi-Fi. Кроме того, гости могут выходить в гостиную с камином и в сад. Отмечается, что это жилье не подойдет для людей на инвалидных колясках, детей и домашних животных.



Проживание с английским завтраком за две ночи будет стоить £254.





