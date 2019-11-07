Кабмин создал комиссию для проверки знаний государственного языка

Кабинет министров Украины объявил о создании Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ожидается, что комиссия будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей. Целью комиссии станет защита и сохранение исторической целостности языка.

"Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", – сказано в сообщении.



Украинское правительство также приступило к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступ к искусству.



На Украине 16 июля вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что президент страны, его заместители, представители государственных учреждений, судьи, преподаватели и медработники обязаны свободно говорить на украинском языке в публичном пространстве, на госслужбе и в сфере обслуживания.



В ОБСЕ раскритиковали языковую политику на Украине из-за дискриминации национальных меньшинств.

