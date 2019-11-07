Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"

Требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" абсурдны, как и антимонопольный штраф украинского регулятора к российской компании, заявил министр энергетики Александр Новак.



Глава ведомства отметил, что второй иск Украины на сумму 12 миллиардов долларов еще не рассматривали, поэтому "говорить, что кто-то кому-то должен, преждевременно".



"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления наших взаимоотношений и продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу о мирном урегулировании в рамках мирового соглашения всех вопросов, связанных с судебными разбирательствами. Это базовая основа для того, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации", — сказал Новак журналистам.

Он также назвал антимонопольное решение Украины политическим и внутристрановым.



"Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, на сегодняшний день, как вы знаете, судебные разбирательства продолжаются, "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться", — добавил Новак.

Глава Минэнерго напомнил, что урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" путем полного взаимного отказа от претензий друг к другу является одним из условий пакетного соглашения, которое Россия обсуждала и неоднократно представляла Украине и ЕК для решения вопроса о будущем украинского транзита.

