Украина представила в ООН проект обновленной "крымской" резолюции

Украинское представительство в ООН намерено вынести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".



Как сообщает пресс-служба украинского представительства в ООН, о намерении представить проект резолюции заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга на тему "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.



В рамках брифинга Божок проинформировал делегации стран-участниц ООН о текущей ситуации на "временно оккупированном полуострове Крым" и о "прогрессирующей милитаризации региона Российской Федерацией".



"Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне", - указывается в сообщении.



Божок призвал делегатов поддержать обновленню резолюцию, цель которой – заставить РФ "вывести вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию".

