В Госдуму РФ внесут законопроект об упрощенном получении гражданства

Правительство до декабря внесёт в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства РФ, который предполагает отмену требования отказа от гражданства другой страны, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.



"Будет внесён законопроект до декабря месяца, который будет революционер в сфере гражданства... Мы добились для Луганской и Донецкой областей не требовать от них отказа от украинского гражданства при вступлении в наше, российское. Тогда я задал вопрос президенту о том, что это несправедливо по отношению к другим гражданам, например, в Аргентине, Германии, когда они хотели получить наше гражданство, но они должны отказаться от своего. Некоторые из них в России никогда не были, а выехали ещё до революции", - сказал Калашников.



"Вот этот законопроект, который отменяет эту норму, теперь не только для Донецкой и Луганской, не только для Украины, такого отказа не будет требоваться", - добавил он.



Он уточнил, что законопроект в Госдуму внесёт правительство.

Также депутат рассказал, что в ГД скоро поступит ещё одна смежная законодательная инициатива, подготовленная вместе с администрацией президента: этот законопроект коснётся иностранных студентов, которые обучаются в России. По его словам, будет подготовлен новый вариант разрешения на временное проживание в России, который позволит студентам работать.

"Раньше им это (работать) было запрещено", - подчеркнул Калашников, отметив, что эти две инициативы "сильно изменят отношение к соотечественникам".

