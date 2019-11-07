Гончарук рассказал, хватит ли денег на "государство в смартфоне"

Правительство предусмотрело в проект государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает hromadske.



"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилась уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.



Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".



"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.



Отметим, что ранее вицепремьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что этот проект не предусматривает денег на реализацию цифровой концепции "государство в смартфоне". В связи с этим министр отметил, что в реализации концепции делает ставку на эффективную команду и международную техническую помощ, а также на государственно-частное партнерство и волонтерство.



Напомним, что ранее у Зеленского обсудили перевод всех госуслуг в онлайн. Команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

