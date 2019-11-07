У владельца телеканала "Прямой" проводят обыск - телеканал

У собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят обыски.



Как сообщается на сайте канала, обыск проводится в доме Макеенко. Следователь отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Также он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда, однако отказался сообращать, какого именно и по какому делу.



Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

