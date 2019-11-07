В «Большом боксе» на «Интере» – поединок возможного соперника Усика с его спарринг-партнером

В воскресенье, 10 ноября, в 05:00 в программе «Большой бокс» на «Интере» – трансляция поединка между претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым и американцем Райделом Букером. Встреча боксеров пройдет на арене Chukchansi Park (штат Калифорния, США).



38-летний Кубрат Пулев хорошо знаком украинским болельщикам: в ноябре 2014-го он выходил на ринг против Владимира Кличко. Во время той встречи украинский боксер отправил болгарина в нокаут в пятом раунде. А совсем скоро Пулев может боксировать с еще одним украинским чемпионом – Александром Усиком.



«Кто будет следующим соперником Усика? На сегодняшний день существует большое количество вариантов. Один из возможных кандидатов – Кубрат Пулев, – рассказывает руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер» Роман Кадемин. – Поэтому в эти выходные у наших зрителей будет возможность оценить, что собой представляет техника вероятного соперника нашего чемпиона».







Встретится ли Пулев с украинским боксером, решит, в том числе, и предстоящий поединок болгарина с американцем Райделом Букером. Кстати, 38-летний Букер тоже связан с Александром Усиком: он был одним из его основных спарринг-партнеров перед дебютным боем в супертяжелом дивизионе.



Сейчас на счету у Райдела Букера – 26 поединков и 2 поражения, а у Кубрата Пулева – 27 боев и всего одно поражение. Кто из них на этот раз покинет ринг победителем? Узнаем уже в это воскресенье. Смотрите трансляцию поединка Пулев – Букер 10 ноября в 05:00 в программе «Большой бокс» на «Интере».

