Украина намерена заключить с ЕС дополнительное соглашение в сфере юстиции

Украина хочет заключить с Европейским Союзом дополнительное соглашение к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. "Мы сейчас предложили ЕС составить новое дополнение к соглашению в сфере юстиции. Это революционная штука.



Там будет идти речь о защите персональных данных, борьбу с коррупцией, отмыванием средств, о пересечении границы и т.д.", - сказал Кулеба на конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной ЮФ "Ильяшев и партнеры" в четверг в Киеве.



Вице-премьер подчеркнул, что такое дополнение создаст более привлекательные условия для ведения бизнеса.



По его словам, Соглашение об ассоциации в нынешнем виде согласовывалась в других реалиях, прежде всего исходя из экономических возможностей украинского бизнеса. "Мы говорим, что соглашение необходимо привести в соответствие с реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а потом не сможем все собрать воедино. Тут очень важно подходить аккуратно с точки зрения юридической техники и переговорного процесса", - отметил дипломат.



Кулеба также выразил уверенность, что Украина и ЕС смогут заключить Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

