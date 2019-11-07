По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто дело

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода" со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщается на официальном сайте Национальной полиции в четверг.



"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч.2 ст.171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



Ранее Портнов опубликовал в своем блоге в Facebook и Телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший") за то, что редакция готовит расследование его влияния и связей с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства. Позже он пригрозил сотрудникам редакции "Схем" публикацией их личной и персональной информации.



Соцсеть Facebook в ответ удалило учетную запись экс-чиновника.



Руководство "Радио Свобода" осудило разглашение персональных данных сотрудников программы "Схемы" и призвало правоохранителей обеспечить безопасность журналистам. Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" призвало украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности Портнова и гарантировать безопасность журналистам и сотрудникам команды расследователей.



В свою очередь Портнов заявляет, что с 30 октября работает журналистом на телеканале "112. Украина". "Выявление противоправных действий по слежке за людьми теперь является моим редакционным заданием. Кто будет в этом мешать, будет привлечён к уголовной ответственности за препятствование журналистской деятельности", - написал он в своем Телеграмм-канале, позже продолжив публиковать там номера автомобилей с личными данными их собственников, по его утверждению, имеющих отношение к "Радио Свобода" и занимающихся слежкой за политиками и бизнесменами.

