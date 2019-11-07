Герус пошел по пути Яременко: скандальная переписка в Раде в интересах России

Поставка электроэнергии из России в режиме импорта началась 1 октября. Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупки 2000 МВт электроэнергии у России.

Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал на своей странице в Facebook скандальный журналист Всеволод Филимоненко, у которого ранее был конфликт с антикоррупционером Виталием Шабуниным. Также Филимоненко является автором скандального видео с нардепом Ильей Кивой, из-за которого народный избранник стал «звездой» порносайта.

«Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Andriy Gerus действительно обсуждал с министром энергетики Олексій Оржель закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше...» - написал Филимоненко.