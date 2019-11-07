При подрыве авто в Киеве погиб полицейский

В результате подрыва автомобиля Mercedes на Житомирской трассе в Киеве погиб полицейский. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает пресс-служба полиции.



Как сообщается, 43-летний полицейский охранял предпринимателя. Еще двое - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся на стационарном лечении.



"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является - предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - заявили в полиции.



По данному фатку начато уголовное производство по статье умышленное убийство (по ч. 2 ст. 115). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к этому уголовному преступлению.



Отметим, по данным СМИ, в автомобиле находился директор крупной фармацевтической компании Игорь Сало.

