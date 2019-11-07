Масштабной очистки Днепра не проводилось годами - Госводагентство

В последние годы на реке Днепр не проводилось масштабной очистки. Сейчас осуществляются дноуглубительные и дноочистных работы для безопасности судоходства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины в ответ на запрос.



"Относительно масштабной очистки реки Днепр, то в последние годы указанное не проводилось. Одновременно, для обеспечения безопасности судоходства филиалом "Дноуглубительный флот" (обособленное структурное подразделение государственного предприятия "Администрация морских портов Украины") осуществляются соответствующие дноуглубительные и дноочистных работы", - сообщили в агентстве.



Первоочередно в очистки нуждаются участки мелководных зон, образование которых связано как с недостаточным очищением сточных вод, так и природными факторами (низкая водность).



"Вместе с тем, Агентством начата подготовка плана управления речным бассейном Днепра, который будет содержать меры, направленные на достижение "хорошего" состояния вод", - сообщили в агентстве.

