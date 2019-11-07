Япония запретила въезд саксофонистке из Крыма с российским паспортом

Власти Японии решили запретить въезд на гастроли саксофонистке из аннексированного Крыма Веронике Кожухаровой, которая получила российский паспорт.



Об этом сообщил ее коллега, композитор и арфист Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Стране Восходящего Солнца, как передает QHA. По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, "которым насильно поменяли паспорт на русский".



Сообщается так же, что в посольстве Японии в России настаивали, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку страна не признает российскую оккупацию Крыма.



Композитор пытался оправдать российскую аннексию Крыма, однако дипломат, которого представитель российской культуры назвал "вечно кланяющимся японцем", ответил, что ничем не может помочь.

