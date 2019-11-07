Садовый попросил футбольных фанов не смешивать водку с пивом

Мэр Львова Андрей Садовый после драки ультрас в центре города посоветовал футбольным фанатам не смешивать пиво и водку.



Об этом Садовый написал в facebook.



Таким образом, мэр Лева отреагировал на массовую драку с участием украинских, французских и немецких фанов, которая произошла 6 ноября в центре города, накануне матча Лиги Европы между "Александрией" и "Сент-Этьеном" из Франции.



"Ночью во время событий на Рынке никто из болельщиков не пострадал, пострадали два работника полиции, повреждены две полицейские машины. Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку", - написал Садовый.

