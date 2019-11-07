НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях Авакова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях служебным положением министром внутренних дел Арсеном Аваковым.



Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Дело было закрыто постановлением детектива НАБУ от 15 мая 2019 года и обосновано тем, что в материалах досудебного расследования уголовного производства от 29 декабря 2017 года отсутствуют какие-либо данные, свидетельствующие о злоупотреблении властью или служебным положением министра внутренних дел вопреки интересам службы в интересах директора и учредителя ООО "Безопасность".



Детектив пришел к выводу, что доводы бизнесмена в части причастности к завладению его активами как физического лица-предпринимателя и активами ООО "Укртехнопроект" должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, не подтвердились, а проведение проверок и других мер реагирования имеют административно-правовой характер и могут быть обжалованы в предусмотренном законом порядке.



Дело расследовалось по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса.



При этом 22 октября суд принял решение отменить постановление о закрытии дела.

