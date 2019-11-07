УЕФА представил официальный мяч Евро-2020

Организаторы представили официальный мяч Евро-2020 года, который называется "Uniforia". Об этом сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.



В честь 60-летия чемпионата Европы финальная стадия 2020 года произойдет в 12 городах по всему континенту. Новый формат турнира вдохновил создателей нового официального мяча.



Название объединяет понятие единства ("unity") и эйфории ("euphoria"), свойственных топовому турниру сборных. Дизайн "Uniforia" использует мотивы рядовых мостов, которые соединяют берега и размывают границы. Еще он отражает культурное многообразие, уникальную смесь искусства и футбола, которым будет пропитан турнир. Эти элементы послужили отправными моментами, с которых в 2018 году началась разработка мяча.



Также дизайн основан на жирных черных полосах, словно оставленных кистью художника. Они символизируют размытость границ и их сечение, отсылая к новому трансконтинентальному формату турнира. На черные мазки накладываются яркие цветные линии. Они означают многообразие турнира и объединение различных культур.



Заметим, что финальная стадия Евро-2020 начнется 12 июня в Риме и завершится ровно через месяц, когда на лондонском "Уэмбли" состоится решающий матч.



Также добавим, матчи Евро-2020 в рамках которого выступит сборная Украины, примут 12 городов по всей Европе: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

