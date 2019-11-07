ЕС хочет создать собственную версию биткойна

Европейский союз рассматривает возможность создания собственной цифровой валюты, которая могла бы конкурировать с криптовалютой Libra от Facebook, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.



Так, в проектах документов Европейского центрального банка содержится призыв ЕС выработать последовательный подход ко всем криптовалютам, которые варьируются от децентрализованных валют, таких как биткойн, до поддерживаемых государством усилий, предпринимаемых в настоящее время в Китае.



До сих пор блок не осуществлял каких-либо существенных правил, касающихся криптовалют, но некоторые европейские страны внедрили свои собственные правила.



"ЕЦБ и другие центральные банки ЕС могли бы с пользой изучить возможности и проблемы выпуска цифровых валют центральных банков, в том числе путем рассмотрения конкретных шагов на этот счет", - говорится в документе.



Проект может быть обсужден министрами финансов позже на этой неделе, прежде чем он будет потенциально принят в следующем месяце.

