Драку Ляшко и Геруса квалифицировали как насилие в отношении нардепа

Драку лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от Слуги народа Андреем Герусом квалифицировали как угроза или насилие в отношении государственного деятеля. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.



Сообщается, что для выяснения обстоятельств драки Ляшко с Герусом полиция открыла уголовное дело по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.



"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.



В полиции также добавили, что на месте происшествия в зале международных делегаций аэропорта Борисполь уже никого не было, когда на вызов прибыла следственно-оперативная группа.



"Полиция установила, что участниками конфликта были действующий народный избранник Верховной рады и экс-депутат. Ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась", - говорится в сообщении.

