Украинцам прогнозируют "температурные качели" - от 4° до 20° тепла

В пятницу, 8 ноября, в Украине ожидается от 9 до 20° тепла, в некоторых регионах возможен дождь. Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре. "8 ноября в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, местами западных, центральных и Харьковской областях, днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром на Правобережье туман. Ветер северо-восточный с переходом в юго восточный, 5-10 м /с.



Температура в южной и восточной части ночью 8-13°, днем ​​15-20°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°, в центральных областях до 17°", - отмечается в сообщении.



В Киеве 8 ноября также облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем ​​без осадков. Утром туман. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем ​​11-13°.



В столичном регионе завтра облачно, ночью возможен дождь, днем ​​без осадков. Утром туман. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°.



9 ноября ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории днем ​​без осадков. 10 ноября без осадков, лишь ночью на Закарпатье, днем ​​в большинстве западных областей дождь.



Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 6-11° тепла, на побережье до 14°, на востоке и западе страны 4-9°; днем 13-18°, 9 ноября в южной части и местами в центральных областях 17-22°, 10 ноября в западных областях 10-15°.



В Киеве и области 9-10 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 9 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​13-18°.



11-12 ноября в Украине без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем ​​11 ноября небольшой дождь. Температура ночью 4-10°, днем ​​9-15°, 11 ноября на юге страны 13-19°, 12 ноября в северной части 7-13°.



В Киеве и Киевской области 11-12 ноября без осадков, лишь днем ​​11 ноября небольшой дождь. Температура ночью 4-9°, днем 11 ноября 9-14°, 12 ноября 7-12°.

